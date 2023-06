Tuttosport - ADL non molla Conceiçao: contatti costanti con l'agente Mendes

"De Laurentiis aveva pensato anche a Roberto Mancini, poi ha rinunciato quando ha saputo che l’impegno con la Nazionale italiana scadrà soltanto nel 2026".





Non è ancora sfumata la pista che porta a Sergio Conceiçao per la panchina del Napoli. Questa la notizia riportata dall'edizione odierna di Tuttosport: "Ma sono costanti anche i rapporti tra il patron del Napoli e l’agente portoghese Mendes per capire se Sergio Conceiçao potrà diventare il nuovo tecnico azzurro. Ma soprattutto se ci sono margini per evitare di pagare la clausola di 18 milioni che il Porto ha inserito nel suo contratto che scadrà tra un anno. De Laurentiis aveva pensato anche a Roberto Mancini, poi ha rinunciato quando ha saputo che l’impegno con la Nazionale italiana scadrà soltanto nel 2026".