Tuttosport - ADL valuta profilo internazionale: occhio a Galtier

Sulla questione scrive così l'edizione odierna di Tuttosport.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

È aperta la caccia al nuovo allenatore in casa Napoli, con Aurelio De Laurentiis impegnato in prima persona nella ricerca. Sulla questione scrive così l'edizione odierna di Tuttosport.

"Però De Laurentiis non rinuncerà a cercare un profilo che abbia più esperienza internazionale, come ha fatto contattando Luis Enrique. A parte lo stipendio oneroso (8 milioni netti più due di bonus), lo spagnolo sta aspettando la chiamata del Psg che ha ormai messo alla porta Christophe Galtier. E proprio l’ex coach del Nizza e del Lille potrebbe entrare in gioco nella prospettiva Napoli".