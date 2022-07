Tuttosport - Ag. Koulibaly vuole portare offerta Juve ad ADL per sbloccare l'affare

TuttoNapoli.net

Dopo i contatti degli scorsi giorni tra Fali Ramadani e Federico Cherubini, l'agente di Kalidou Koulibaly del Napoli porterà sul tavolo di Aurelio De Laurentiis la proposta bianconera per provare a sbloccare la situazione. Un incontro importante, adesso spiega Tuttosport l'agente dovrà avere il via libera di KK e di ADL per l'affare. Il club azzurro valuta il senegalese 40 milioni di euro.