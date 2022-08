Tuttosport - Ai dettagli per Ndombele, si complica Navas: inserimento del West Ham

A fare il punto sulle due trattative è l'edizione odierna di Tuttosport.





Tanguy Ndombele e Keylor Navas sono due nomi accostati con grande insistenza al Napoli in questi giorni. A fare il punto sulle due trattative è l'edizione odierna di Tuttosport.

"A proposito del 25enne centrocampista del Tottenham, si stanno limando i dettagli tra i due ds Giuntoli e Paratici . Il Napoli prenderà il franco-congolese in prestito oneroso (un milione di euro) per un anno e con il diritto di riscatto a 30 milioni. Ndombele sarà in rosa numericamente al posto di Fabian. Per Keylor Navas, invece, non si riesce a trovare la soluzione economica (guadagnerà 9 milioni netti fino al 2024) e il West Ham si è messo sulle sue tracce".