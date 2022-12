Tuttosport: "Altro che Maradona o Messi, il re del calcio è stato solo Pelè"

"Dribblando la sterile discussione su chi sia o sia stato il più grande di tutti i tempi, si può dire che il calcio ha comunque avuto un solo Re: Edson Arantes do Nascimento". Non ha dubbi a riguardo Guido Vaciago , che dalle colonne di Tuttosport sottolinea: "Litigate pure per decidere se in realtà Maradona sia stato più forte, se lo sia Messi o chiunque altro, tanto l’icona del calcio di tutti i tempi e per tutti i tempi resta O Rei. Forse perché è stata la prima, di icona, il primo a essere davvero globale". O Rei, prosegue il giornalista, è stato il primo a riassumere in sé tutto quello che deve essere il calcio, ovvero "l’unione di opposti: potenza e leggerezza, fantasia e rigore, gioia e dolore".

Il calcio è nato in Inghilterra quasi un secolo prima di Pelé, "ma non è stato lo sport del mondo fino a quando non c’è stato un modo per diffonderne la magia in tempo reale e per tutti gli abitanti del pianeta. Quel momento è stato il momento in cui Pelé è diventato il Re", chiosa Vaciago.