Tuttosport applaude ADL: "Nessuno gli diede credito in estate, ora anche i più scettici"

La rivincita di Aurelio De Laurentiis. Plauso al presidente azzurro sulle pagine di Tuttosport all'indomani del bel successo in Champions League contro l'Ajax: “Mamma mia che emozioni! Grazie Napoli!”, ha twittato il presidente De Laurentiis, l’unico ad aver promesso nel momento più difficile della scorsa estate che avrebbe fatto “di tutto per riportare lo scudetto a Napoli”. Nessuno gli diede credito, di certo nemmeno lui immaginava che la squadra ricostruita pezzo per pezzo dopo la rivoluzione tecnica (10 calciatori ceduti o dismessi) riuscisse non solo a essere prima assoluta in serie A dopo appena 9 giornate di campionato, ma a primeggiare anche in quella Champions assente a Napoli nelle ultime due stagioni.

E’ tutto vero e i più scettici provano a stropicciarsi gli occhi per esser certi della grandezza di una squadra composta da molti calciatori bravi ancorchè poco conosciuti (Kvaratskhelia e Kim) e altri rigenerati fin dal midollo (Lobotka e Zielinski)".