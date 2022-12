Tuttosport boccia Zielinski: "Spreca l'occasione d'oro della Polonia"

Tuttosport invece lo boccia e va in controtendenza rispetto agli altri quotidiani:

La Polonia viene eliminata dal Mondiale sconfitta per 3-1 dalla Francia negli ottavi di finale . Tra i più discussi c'è il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski. La Gazzetta dello Sport scrive che "nessuno più di lui ha dato ordine e senso al gioco della Polonia" e per questo è stato giudicato con un 6,5 in pagella. Anche per Il Corriere dello Sport la sua prestazione è più che sufficiente.

Tuttosport invece lo boccia e va in controtendenza rispetto agli altri quotidiani: "Ha sul piede un'occasione d'oro per portare in vantaggio i suoi, ma calcia centrale. Strano per uno come lui". Anche TMW è in linea con Tuttosport e scrive: "Non viene schierato laterale, torna in mezzo per provare a sfruttare i suoi inserimenti in area di rigore. Ha però un rigore in movimento nel primo tempo, spreca tutto calciando addosso a Lloris. Un episodio che poteva cambiare la partita".