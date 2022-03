Tuttosport - Buone notizie sugli infortunati Anguissa e Meret: gli aggiornamenti

Anche Petagna sembra fuori causa per Bergamo, da osservare invece in evoluzione la situazione di Ounas

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il punto sugli infortunati in casa Napoli a cura di Tuttosport. Il quotidiano analizza la situazione nell'infermeria azzurra, fornendo incoraggianti novità di Frank Anguissa e Alex Meret in vista della trasferta contro l'Atalanta: "La situazione di Di Lorenzo è quella da valutare con più lontananza nel tempo: il terzino del Napoli dovrebbe tornare in campo non prima del 24 aprile, contro l'Empoli.

Anche Petagna sembra fuori causa per Bergamo, da osservare invece in evoluzione la situazione di Ounas, che già contro l'Udinese aveva dovuto dare forfait a causa un affaticamento alla coscia sinistra. Speranze concrete di convocazione invece sia per Meret che per Anguissa. Il centrocampista africano dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo già durante la sosta e così anche il portiere della Nazionale, ex Spal e Udinese, potrebbe tornare nella lista dei convocati in vista della difficile trasferta della ripresa.