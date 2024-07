Tuttosport - Buongiorno già visto come un eroe a Napoli per due motivi

Alessandro Buongiorno, dopo aver detto "no" a Juventus e Inter si appresta a diventare un nuovo calciatore del Napoli. Ne scrive Tuttosport oggi in edicola.

"Alessandro è già visto come un eroe a Napoli, sia perché ha detto e ripetuto quel "non posso" alla Juve che lo voleva a ogni costo e che aveva offerto fino a 42 milioni più 7 di bonus a Cairo, sia perché ha dato una parola a Conte e poi l'ha mantenuta, nonostante il tentativo dell'Inter di intromettersi in extremis dopo i tanti, vani assalti della società bianconera".