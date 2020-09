Tuttosport - Caso Milik, senza la Roma l'unica soluzione è un anno in tribuna

Possibilità di finire per una stagione intera in tribuna per Arek Milik. L'edizione odierna di Tuttosport parla della situazione del bomber polacco, che rischia di stare fermo un anno se non accetterà le soluzioni proposte dal club che non vuole perderlo a zero nell'estate del 2021.

"Discorso diverso per Milik: dopo la Juventus, se rinuncerà anche la Roma, sarà difficile trovargli una soluzione, se non un anno in tribuna a Napoli. Perché il titolare è Osimhen e De Laurentiis individua per lui anche una soluzione tattica" spiega il quotidiano torinese.