Tuttosport - Chi pensa allo Scudetto, sappia che si ritroverà tra i piedi il Napoli fino alla fine

"Antonio Conte è il vero protagonista della trasformazione del Napoli, passato dallo sciagurato decimo posto a ritornare in vetta all’ultimo match dell’anno solare". Così il quotidiano Tuttosport esalta il lavoro del tecnico azzurro, capace in pochi mesi di lavoro di restituire a De Laurentiis una squadra in lotta per il primo posto.

"Il messaggio che ieri ha dato Conte al campionato è chiarissimo: chi pensa di vincere lo Scudetto, sappia che si ritroverà tra i piedi il Napoli fino alla fine. Perchè la squadra azzurra ha imparato a vincere anche le gare che si fanno difficili con il trascorrere dei minuti, riuscendo a tenere sempre alta concentrazione ed aumentando il ritmo, l’intensità grazie ai cambi sempre azzeccati".