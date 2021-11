Tuttosport - Demme si allena in isolamento: per l'Inter basterà tampone negativo il giorno prima

C'è ancora speranza per vedere Diego Demme nella lista dei convocati per la trasferta di San Siro contro l'Inter. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport: "Il tedesco è in isolamento domestico e continua ad allenarsi secondo il programma che gli è stato assegnato dal preparatore Pondrelli . C’è una speranza di recuperarlo per domenica contro l’Inter e gli basterà risultare negativo al tampone anche solo il giorno precedente al match" spiega il quotidiano.