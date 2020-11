Tuttosport - È tornato il Napoli che produce e non tira mai: i dati della sfida al Milan

La squadra azzurra sembra essere tornata a quando produceva e non realizzava, con quel possesso palla di quasi il 60% ed un irritante modo di fare: non si tira mai da fuori area. È questa una delle chiavi di lettura fornita da Tuttosport sul momento negativo in casa Napoli.

Così il quotidiano: "I numeri del match lo confermano, con 19 tiri totali (contro i 14 del Milan), 9 nello specchio della porta (contro 7) e, guarda caso, questi 9 tiri sono stati scagliati tutti all’interno dell’area di rigore rossonera. Questione di mira oppure di testa? Per Gattuso la risposta è la seconda e ieri ha voluto nuovamente analizzare con la sua squadra questo aspetto che ha portato alle 3 sconfitte casalinghe di fila".