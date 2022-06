Tuttosport - Estate bollente: ADL ha una convinzione su Koulibaly

Estate bollente a Napoli, tra rinnovi e adii. La 'vecchia guardia' rischia di abbandonare la nave, a Spalletti fa sapere che sarà difficile ripetersi

Estate bollente a Napoli, tra rinnovi e adii. La 'vecchia guardia' rischia di abbandonare la nave, a Spalletti fa sapere che sarà difficile ripetersi. Dopo i casi Insigne e Mertens, ora c'è la grana Fabian Ruiz. Se lo spagnolo rifiuta il rinnovo rischia di essere messo fuori squadra, ma le offerte per lui non mancano. Stessa cosa vale per Osimhen, seguitissimo dalla premier.

La cartina di tornasole per le future ambizioni la farà Koulibaly, che De Laurentiis è convinto di riuscire a trattenere nonostante l'incessante pressing della Juventus. La proposta del Napoli per il difensore consiste in un triennale a cifre però inferiori rispetto a quelle attuali. Per quanto riguarda gli innesti, invece, si dovrebbe chiudere a 18 milioni l'affare Deulofeu dall'Udinese, secondo quanto riportato dalle colonne di Tuttosport.