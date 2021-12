Tuttosport - Fabian, c'è qualche remota chance di una convocazione per Milano

Nulla da fare per Lorenzo Insigne che anche ieri non s'è allenato in campo. Secondo quanto scrive Raffaele Auriemma su Tuttosport, dei giocatori fuori solo Fabian Ruiz ha qualche chance (remota) di essere convocato per la gara contro il Milan. Per il resto le buone notizie sono i recuperi di Mario Rui e Lobotka.