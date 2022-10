Tuttosport - Feste anticipate, ko in albergo e dinamiche umorali: a Napoli non è come altrove

Elogio a Luciano Spalletti sulle pagine dell'edizione odierna di Tuttosport. Non solo per quanto fatto in campo.

Elogio a Luciano Spalletti sulle pagine dell'edizione odierna di Tuttosport. Non solo per quanto fatto in campo, ma anche per la gestione extracampo, scrive il quotidiano piemontese: "Intendiamoci: noi da sempre sosteniamo la primazia dei giocatori sugli allenatori (perché tu puoi essere un fenomeno in panchina ma non riuscirai mai a trasformare i ronzini in purosangue) ma è altrettanto ovvio che un allenatore possa migliorare un gruppo di giocatori di talento attraverso il proprio lavoro.

Che non è solo quello dentro al campo, fatto di schemi e di atletismo, ma quello di gestione del gruppo e dell’ambiente: perché vincere a Napoli, o provare a riuscirci, non è come vincere da altre parti. Succede che si mettano di mezzo feste troppo anticipate poi “traslate” da sconfitte materializzate in un albergo, succede che una vittoria ti porti in paradiso e che una sconfitta ti scaraventi all’inferno soprattutto se la società resta ondivagamente preda di queste montagne russe umorali. Oppure se qualche componente, magari tra i più autorevoli, del gruppo è da troppo tempo invischiato in queste dinamiche umorali, o chissà che, cittadine.