Tuttosport - Formazione fatta, tranne in attacco: Spalletti ha tre dubbi

Luciano Spalletti ha a disposizione soltanto 15 calciatori di movimento in occasione della sfida di stasera contro il Leicester. Quale formazione schiererà? Per difesa e centrocampo non dovrebbero esserci dubbi (o alternative?), mentre in attacco i ballottaggi sono tre secondo Tuttosport: "La formazione è cosa fatta con gli unici dubbi che riguardano l’attacco: Petagna o Mertens come punta centrale, Lozano o Ounas, Elmas o Politano sulle corsie?".