Tuttosport - Gasperini prepara la mini-rivoluzione: Lammers e Miranchuk dal 1'

Atalanta, con il Napoli una Dea tutta nuova. Lo scrive l'edizione online di Tuttosport, che parla delle possibili mosse di Gasperini in vista della sfida al Napoli. Il tecnico deve fare i conti con la stanchezza dei suoi attaccanti titolari Zapata, Muriel e Gomez, tutti reduci da viaggi oltre oceano. Per questo, si legge, Gasperini è tentato: può lanciare i nuovi acquisti Lammers e Miranchuk dall'inizio, con Ilicic in panchina.