Tuttosport - Gattuso insonne dopo il Sassuolo: possibile ritorno al 4-3-3

Ringhio non ci ha dormito e ora dovrà organizzare altre due trasferte in soli 4 giorni, con la previsione che Rijeka e Bologna possano prendere spunto da Az, Benevento e Sassuolo che hanno inaridito il Napoli, senza dover fare nemmeno le barricate. Scrive così l'edizione odierna di Tuttosport, che prospetta un possibile passo indietro sul piano del modulo da parte del tecnico azzurro: "Con i rientri di Zielinski ed Elmas si è allargato il ventaglio di soluzioni a centrocampo e il prossimo recupero di Insigne (ieri è tornato in gruppo) potrà dare all’attacco quell’imprevedibilità che nell’ultimo periodo solo Politano ha dimostrato di garantire.

Ma Gattuso si porrà anche un interrogativo tattico: fino a quando la squadra non tornerà brillante, potrà permettersi di giocare con soli due centrocampisti, nemmeno tanto rapidi, come Fabian Ruiz e Bakayoko oppure sarebbe il caso si virare nuovamente verso il 4-3-3 escludendo Mertens oggi in affanno e non incline al ruolo di trequartista? Con il tridente Lozano o Politano, insieme a Osimhen e Insigne, con l’integrazione di Zielinski a centrocampo con Bakayoko e Fabian Ruiz, il Napoli potrebbe ritrovare compattezza, impedendo ad avversari come il Sassuolo di vincere anche la sfida del possesso palla: 56% contro il 44% degli azzurri.