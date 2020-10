Tuttosport - Gattuso ne cambia 3: novità solo in difesa e in mediana

Saranno appena 3, secondo Tuttosport, i cambi di Gattuso in vista della sfida di questa sera contro l'Az Alkmaar. Il quotidiano spiega che l'allenatore del Napoli farà riposare Ospina, Manolas e Bakayoko per dare spazio a Meret, Maksimovic e Lobotka. Per il resto, confermata la squadra che sabato ha strapazzato l'Atalanta al San Paolo.