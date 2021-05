Tuttosport: "Giustizia sportiva e UEFA potrebbero ridare la Champions al Napoli"

"Spalletti non vede l’ora di tornare in pista dalla porta principale e il Napoli diventa per lui la piazza giusta per il riscatto". A scriverlo è l'edizione odierna di Tuttosport, secondo cui inoltre l'allenatore toscano potrebbe ritrovare finanche la Champions League, da subito. Tutto per il caos Superlega e la possibile esclusione della Juventus, riporta Raffaele Auriemma sul quotidiano piemontese: "Senza dimenticare che le decisioni della giustizia sportiva e della Uefa potrebbero rimettere il team azzurro nella direzione dei gironi di Champions League della prossima stagione".