Tuttosport - ADL ha fatto più di un pensierino su Dionisi: può arrivare solo in un caso

Il Napoli ha fatto più di un pensierino su Alessio Dionisi, fresco di promozione in serie A con l'Empoli. A scriverlo è l'edizione odierna di Tuttosport: "Ecco, adesso però, il bel giocattolo creato, capace di non perdere per 28 partite, non va smontato, visto che abbondano le offerte per i vari Parisi, Ricci, Bajrami, per non parlare dello stesso allenatore Dionisi, su cui il Napoli ci ha fatto più di un pensierino.

Tuttavia, appare assai complicato che l'attuale mister dei toscani possa approdare alla corte di Aurelio De Laurentiis in caso di Champions. Dionisi potrebbe arrivare a Napoli solo qualora gli azzurri approdassero in Europa League".