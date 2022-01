Tuttosport - ADL sonderà interesse di Al-Khelaifi quando dovrà cedere Napoli o Bari

Aurelio De Laurentiis sonderà il presidente del Psg AI Khelaifi quando dovrà valutare la possibile cessione di Napoli o Bari. Questa l'indiscrezione riportata dall'edizione odierna di Tuttosport: "| due patron sono in sintonia e i loro rapporti si sono rafforzati da quando lo sceicco è diventato presidente dell'European Club Association, tanto che per un eventuale cessione di Napoli oppure Bari, alla quale De Laurentiis sarà costretto entro il 2024, certamente contatterebbe AI Khelaifi anche per chiedere un suggerimento o per sondare un interesse.