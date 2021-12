Tuttosport - Il Napoli ha staccato la spina a dicembre: le domande che tormentano i tifosi

Una sola vittoria, contro il Milan, il pareggio contro il Sassuolo in cui il Napoli ha subito una rimonta e ben tre sconfitte, tutte el Maradona, contro Atalanta, Empoli e Spezia. Non è stato un settembre semplice per la formazione di Luciano Spalletti e adesso, secondo quanto scritto da Tuttosport, i tifosi si pongono delle domande:

"Tra i tifosi del Napoli lo sconcerto ha ormai lasciato il posto all’amarezza, con una domanda che turba il Natale del mondo azzurro: che fine ha fatto la squadra che aveva comandato il campionato di Serie A? Dopo aver vinto le prime 8 partite del campionato ed essere stati in testa alla classifica fino alla giornata numero 15, come mai nel mese di dicembre il Napoli ha letteralmente staccato la spina?".