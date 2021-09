Tuttosport - Insigne c'è: tre cambi di formazione rispetto alla Juve

L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport prova ad anticipare quelle che saranno le scelte di formazione di Spalletti in vista della gara contro il Leicester. In porta Ospina, Malcuit prenderà il posto di Mario Rui con Di Lorenzo che scala a sinistra. In attacco torna Zielinski dietro Osimhen, Lozano prende il posto di Politano e Insigne quasi certamente riesce a recuperare.