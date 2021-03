Tuttosport - Insigne, la strigliata ai compagni è servita: Napoli torna super in attacco

Lorenzo Insigne trascina il Napoli contro il Bologna e partecipa attivamente ai numeri positivi che la squadra ha ritrovato in attacco. Lo evidenzia l'edizione odierna di Tuttosport: "La strigliata del capitano post pari di Sassuolo è servita come scossa per gli azzurri che hanno ottenuto 7 punti in una settimana, con 8 gol all’attivo in 3 sole partite. Cioè, uno in più delle 7 gare precedenti".