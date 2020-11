Tuttosport - Inversione di tendenza preoccupante, da quattro gare Napoli non è lo stesso

Il Napoli si è spento. Titola così l'edizione odierna di Tuttosport, che analizza il momento del Napoli dopo la sconfitta col Sassuolo: "C’è un’inversione di tendenza che Gattuso sta analizzando col suo staff dopo lo scivolone casalingo con il Sassuolo. Da quattro partite il Napoli non sembra essere più lo stesso, una squadra lenta di testa e di gambe, priva di quella brillantezza atletica che aveva permesso di vincere le prime tre partite di campionato con uno score di 12 gol segnati ed uno solo subito. Poi, le avversarie si sono messe a studiare le peculiarità degli azzurri, provando contromosse che sono risultate spesso efficaci.

Dopo la straripante vittoria con l’Atalanta, il Napoli ha giocato due volte in Europa League ed altre due in campionato, con un esito ben diverso rispetto allo scoppiettante avvio di stagione: due vittorie (in Europa 0-1 a San Sebastian con la Real Sociedad ed a Benevento 1-2 in rimonta) e due sconfitte, entrambe casalinghe (0-1 con l’Az e 0-2 col Sassuolo). Totale: 4 gare, tre gol fatti e 4 subiti".