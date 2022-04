Tuttosport - Italiano accostato al Napoli: il tecnico ha voglia di nuove sfide

Il quotidiano Tuttosport fa il punto sul futuro in bilico di Luciano Spalletti a Napoli

Il quotidiano Tuttosport fa il punto sul futuro in bilico di Luciano Spalletti a Napoli. Secondo il quotidiano c’è da capire come evolveranno i rapporti tra Spalletti e De Laurentiis, ultimamente segnalati tutt’altro che buoni. E il mercato estivo incombe. Si mormora dell’interesse partenopeo per tre tecnici: De Zerbi, Gasperini e Italiano. Il primo è il favorito, ma anche l'allenatore viola, ambizioso, è desideroso di affrontare nuove sfide.