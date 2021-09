Tuttosport - Juve, il momento è delicato: in trasferta torna anche Agnelli

L'importanza del momento si avverte in casa Juventus. Sono pochi i convocati per la trasferta di Napoli, ma la comitiva - scrive quest'oggi Tuttosport - ha guadagnato un elemento di rilievo: è tornato infatti in trasferta anche il presidente Andrea Agnelli. La voglia di mandare un segnale di vicinanza ai giocatori e alla piazza in un momento così importante e delicato - si legge - è evidente.