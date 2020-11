Tuttosport - Juve-Napoli, attesa per il ricorso: Gattuso dovrà tenere concentrata la squadra

C'è attesa per il ricorso per Juve-Napoli, con il quale si deciderà una fetta importante di questo avvio di stagione. Come riportato oggi da Tuttosport, nell'ambiente azzurro c'è gran fermento per quello che sarà l'esito, ed proprio il tecnico calabrese sarà impegnato nelle prossime ore a tenere concentrata la squadra sui prossimi impegni, soprattuto contro il Bologna, serviranno giocatori freschi e concentrati.