Tuttosport - Juventus, non solo Koulibaly: occhi anche sulla situazione di Fabian

Ci sarebbe anche la Juventus su Fabian Ruiz, centrocampista che salvo sorprese lascerà il Napoli già in questa sessione di mercato. Lo scrive Tuttosport che spiega come i bianconeri, oltre a Koulibaly, stiano seguendo lo spagnolo col contratto in scadenza nel 2023. Nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri l'ex Betis potrebbe giocare come mezzala di un centrocampo a tre o a ridosso delle punte per aumentare la pericolosità dal limite dell'area. Su Fabian da tempo ci sono anche gli interessi dalla Spagna, anche se ancora non è chiara la strada che vorrà percorrere il Napoli.