Tuttosport - La mossa di Gattuso per evitare cali di concentrazione: il retroscena

L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che Gattuso, per stimolare la squadra, evitando cali di concentrazione, ha scelto di evitare la comunicazione della formazione. I calciatori conosceranno l'undici che questa sera affronterà la Real Sociedad solo nella riunione tecnica post pranzo, non prima, un modo per tenere altissimo il livello di carica per una partita fondamentale in chiave qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League.