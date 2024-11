Tuttosport lancia Sanabria: "Vede il Napoli e... segna! 3 gol nelle ultime 4 sfide agli azzurri"

vedi letture

Sanabria vede il Napoli e... segna, titola nelle pagine interne il quotidiano torinese Tuttosport raccontando che l'attaccante non segna in casa da otto mesi mentre bisogna tornare indietro di quasi undici mesi per trovare l’ultima rete casalinga del paraguaiano su azione: era il 7 gennaio e l’avversario era il Napoli. Colpì anche un palo in quella patita che per il Torinofinì in festa con un 3-0.

In questo 2024 Sanabria ha segnato appena altre tre volte, tutte in trasferta: contro Verona e Cagliari in questa stagione, contro il Napoli nella scorsa, con una bella rovesciata per il pareggio dei granata. Numeri di certo non da bomber di razza: solamente cinque gol, due dei quali però proprio ai partenopei. In totale le reti di Sanabria alla squadra azzurra sono state tre nelle ultime quattro partite. A inizio settimana Sanabria aveva accusato un leggero fastidio muscolare ma l’allarme è rientrato.