Tuttosport - Le due mosse con cui Gattuso ha rigenerato Lozano

Una differenza di passo e il cambio di velocità, con l’assist sempre in canna e quel gol diventato un marchio di fabbrica per Hirving Lozano. L'edizione odierna di Tuttosport esalta il messicano e sottolinea il grande lavoro svolto da Rino Gattuso per il suo recupero: "L’ex messicano triste e incompreso, fragile come una piuma e spaesato così da chiedersi “perchè il Napoli ha speso 50 milioni di euro (commissioni a Raiola incluse)" per acquistarlo dal Psv Eindhoven, oggi è un attaccante tra i più temuti della serie A.

Cosa gli sarà successo da una stagione all’altra, quale lavaggio del cervello gli avrà fatto Gattuso per dargli ancora più autostima di quanta ne vantasse quando impazzava nell’Eredivisie? Nulla di tutto questo, Ringhio gli ha semplicemente fornito due elementi che nello scorso anno venivano puntualmente a lui negati: la forza fisica migliorata grazie ad allenamenti ad hoc ed il ruolo di esterno, nel quale il Chucky è sempre stato devastante".