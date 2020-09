Tuttosport - Milik, dalla Premier tre pretendenti: il Napoli ha fatto il prezzo

Se la permanenza in Italia appare preclusa in maniera sempre più netta con il passare del tempo, per Arek Milik le soluzioni all'estero non mancano. In particolare dalla Premier League continuano a giungere voci di mercato riguardo il polacco, sul quale ci sarebbero ben tre squadre del campionato inglese pronte a fiondarsi su di lui: Tottenham, Newcastle e Fulham. L'attaccante azzurro - si legge sulle colonne di Tuttosport - viene valutato 25 mln di euro, cifra già nota ai club interessati.