Tuttosport - Milik-Roma, ci siamo: al Napoli solo contante 'spalmato' in cinque anni

Settimana chiave per la trattativa tra Napoli e Roma per Arek Milik. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport, che spiega come le parti siano vicine a trovare un'intesa per il trasferimento del centravanti polacco.

"Di certo De Laurentiis avrà impegni più concreti che lo attenderanno in questa settimana, quella che potrebbe essere decisiva per il passaggio di Milik alla Roma. Tra i due club la trattativa sta per andare a buon fine (25 milioni spalmati in 5 anni) e sembra essere ormai prossimo anche l’accordo tra l’attaccante ed il club giallorosso che gli ha proposto 4,5 milioni annui per 5 stagioni.