Tuttosport - Napoli in ritardo sul mercato ma Spalletti non fa scenate per un motivo

A scriverlo è l'edizione odierna di Tuttosport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Succede (quasi) sempre così: si traccheggia poi, come d'incanto, ci si accorge che tra una manciata di giorni comincia il campionato. E allora tocca correre, anche se lo si sapeva "da mo" che mancava qualcosa". A scriverlo è l'edizione odierna di Tuttosport: "Luciano Spalletti, per esempio, lo ha ribadito sabato sera dopo l'amichevole con l'Espanyol, senza alzare troppo i toni né fare scenate come capita da altre parti. Forse perché sa che il Napoli sta accelerando per portare a casa il primo degli obiettivi: Raspadori".