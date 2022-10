Tuttosport - Napoli super, altro che fortuna: come mai nessuno ha preso Simeone prima?

Altro che fortuna: questo Napoli è costruito bene, benissimo. Merito di Cristiano Giuntoli, di Aurelio De Laurentiis e di Luciano Spalletti.

Altro che fortuna: questo Napoli è costruito bene, benissimo. Merito di Cristiano Giuntoli, di Aurelio De Laurentiis e di Luciano Spalletti. La fotografia sta in Giovanni Simeone secondo Tuttosport: "La grande sorpresa è arrivata proprio dal Cholito che ha segnato in questa stagione 6 gol tra partite di A (6 ma nessuna da titolare) e Champions (4 e solo due da titolare) per la media di una rete ogni 63' giocati. Domanda: come mai oggi tutti invidiano il Napoli per il rendimento di Simeone jr. che ha trovato una big solo a 27 anni, nonostante il curriculum sempre zeppo di reti? Non è una questione di fortuna, il Napoli ha dimostrato di saper costruire squadre forti senza dover dissanguarsi".