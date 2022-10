Tuttosport non ha dubbi dopo Cremona: "Gli ingredienti per lo Scudetto ci sono tutti"

Un successo sul campo della Cremonese importante per il Napoli quello ottenuto ieri. Primi in classifica, gli azzurri hanno tutto per puntare allo Scudetto

Un successo sul campo della Cremonese importante per il Napoli quello ottenuto ieri. Primi in classifica, gli azzurri hanno tutto per puntare allo Scudetto, scrive Tuttosport: "Una vittoria dunque di quelle che infondono fiducia e fanno capire come davvero possa essere, scaramanzia a parte, l'anno giusto. Dai singoli al gruppo, dalle vittorie dominanti a quelle ottenute con grinta e sudore, gli ingredienti per puntare al Tricolore ci sono davvero tutti".