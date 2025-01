Tuttosport - Non paragonate Juve e Napoli: Conte ha 8 dello Scudetto e 4 grandi acquisti

vedi letture

Juventus-Napoli in termini assoluti sarebbe un’esagerazione definire un testacoda, ma lo è se si contempla la partita nell’ambito ristretto delle squadre che hanno iniziato la stagione con l’obiettivo di piazzarsi dal quarto posto in avanti. A scriverlo è il quotidiano torinese e vicino alle vicende juventine Tuttosport, sottolineando la distanza tra le due squadre causata dall'esito diverso di quelle che sono state definite due rivoluzioni estive ma che - secondo il quotidiano - non vanno equiparate:

"Per quanto le due situazioni abbiano punti in comune, nuovo allenatore e di fatto nuovo dirigente responsabile del mercato (Giuntoli nel 2023 era arrivato alla Juve a luglio e aveva potuto incidere poco), sarebbe fuorviante equipararle. L’unica vera e propria rivoluzione è stata in realtà quella della Juventus. Otto titolari del Napoli - Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Lobotka, Anguissa, Politano e Kvaratskhelia - erano tali, o quasi, anche nella straordinaria annata dello Scudetto. Un’impresa di cui il Napoli ha perso alcuni protagonisti - Kim già nell’estate 2023, Zielinski e Osimhen l’estate scorsa, Kvaratskhelia una settimana fa - ma li ha sostituiti con grandi giocatori come Buongiorno, McTominay, Lukaku, Neres".