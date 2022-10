Tuttosport non pone limiti al Napoli: "Stagione destinata a riscrivere la storia del club"

Il Napoli vola. Lo fa in campionato, dov'è capolista, ma soprattutto in Champions League, dove ha i numeri migliori della competizione in assoluto

Il Napoli vola. Lo fa in campionato, dov'è capolista, ma soprattutto in Champions League, dove ha i numeri migliori della competizione in assoluto. Tuttosport oggi in edicola non pone limiti a questa squadra: "La magia dello stadio Maradona, l’emozione della gente che canta a squarciagola “sarò con te”. In 55mila a sgolarsi e accompagnare il Napoli delle meraviglie direttamente agli ottavi di finale con due giornate di anticipo ed è stata anche questa una prima volta in una stagione destinata a riscrivere tutta la storia del club azzurro".