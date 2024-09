Prima pagina Tuttosport: "Notte da Milan: Inter in Gabbia"

Spazio dedicato anche alla Juventus nel taglio alto, dopo l'ennesimo pareggio ottenuto in campionato

"Notte da Milan: Inter in Gabbia". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, soffermandosi sul derby di Milano vinto dal Milan. I rossoneri hanno risolto il match contro l'Inter soltanto nel finale, dove Gabbia ha punito i nerazzurri con un colpo di testa ad un minuto dalla fine. Una grande soddisfazione per il Diavolo, che aggancia proprio i nerazzurri a quota 8 in classifica e riesce a sfatare un vero e proprio tabù dopo sei derby consecutivi persi.

JUVENTUS - Spazio dedicato anche alla Juventus nel taglio alto, dopo l'ennesimo pareggio ottenuto in campionato. Riflettori puntati su Dusan Vlahovic, che ha deluso contro il Napoli ma in generale Thiago Motta è chiamato a trovare nuove soluzione per ritrovare i tre punti in Serie A.