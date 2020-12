Tuttosport - Osimhen salterà anche il Crotone: spunta la data del suo rientro

Rino Gattuso dovrà rinunciare a Osimhen contro l'Az e anche contro il Crotone. Sarà out ancora per un po' di tempo il centravanti nigeriano. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che il suo rientro potrebbe avvenire il 13 dicembre al San Paolo contro la Sampdoria. Giorno in cui, a quanto pare, il Napoli giocherà al Maradona di Fuorigrotta.