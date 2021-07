Tuttosport pazzo di Osimhen: "Una forza della natura! ADL l'ha ammirato ieri"

Victor Osimhen si è preso la scena nelle partitine disputate ieri pomeriggio sul campo di Carciato. L'edizione odierna di Tuttosport ha speso parole importanti per il centravanti ex Lille: "Ieri pomeriggio tre mini-amichevoli in famiglia e il bomber nigeriano ha dimostrato di essere già in gran forma, con gol di qualità e potenza, assist al bacio e il costante ripiegamento per aiutare i compagni in difesa. Una forza della natura, Osimhen, ieri pomeriggio acclamato dal pubblico presente sugli spalti di Carciato ed ammirato dal presidente Aurelio De Laurentiis".