Tuttosport pensa alle conseguenze: "Goleada che rischi di lasciare il segno per lo scudetto"

© foto di www.imagephotoagency.it

Sconfitta ed eliminazione meritate per il Napoli, troppo inferiore al Barcellona. Tuttosport critica l'atteggiamento degli azzurri in partita: "Se vuoi fare troppo il raffinato contro chi ha una delle maison più eleganti d'Europa, se pensi di cucire il gioco con la stessa leggiadria di quelli che sono maestri di ago e filo, puoi anche incassare goleade che rischiano di lasciare il segno su chi è ancora in corsa per lo scudetto".