Tuttosport - Per Zielinski 5 assist e 5 gol: il migliore d'Europa in questa doppia specialità

"Ci sono partite che ti danno l'esatta dimensione di quello che sei, come il pesante successo conseguito dal Napoli in casa del Milan". Questa la considerazione dell'edizione odierna di Tuttosport, che si sofferma poi su Piotr Zielinski: "Una vittoria di misura, di sacrificio, di volontà ma anche di qualità, quella che Spalletti sta ritrovando in alcuni in interpreti sempre a metà strada tra la normalità e l'eccellenza. Zielinski ed Elmas, l’autore del calcio d'angolo e il realizzatore del gol al 5’ del primo tempo, al Meazza hanno completato il tanto atteso ciclo di maturazione.

Il polacco, 27 anni festeggiati a maggio, sembra che abbia finalmente sposato la tecnica con il sacrificio e grazie al dato di 5 gol (uno anche in Europa League) e 5 assist in campionato è il miglior centrocampista d'Europa in questa doppia specialità".