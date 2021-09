Tuttosport punge: "Juve, quanto ha pesato l'assenza dei sudamericani a Napoli"

La Juve vince e convince a Malmoe. Quel che più conta - scrive l'edizione odierna di Tuttosport - è che l'abbia fatto da squadra, compatta e senza slegarsi. L'elemento inedito della trasferta svedese è la porta inviolata di Szczesny, per la prima volta in questa stagione.

Mattatori del match di ieri sono stati subito i sudamericani: è dunque acclarato, a questo punto, che lo scivolone del Maradona sia quantomeno stato condizionato dalle assenze alle quali ha dovuto far fronte Allegri. Una vittoria che da sola non scaccia la crisi (il vero banco di prova sarà domenica contro il Milan), però, come si suol dire, vincere aiuta a vincere.