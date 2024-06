Tuttosport - Pur di non perdere Di Lorenzo ADL è pronto ad aumentargli l'ingaggio

Della situazione legata a Di Lorenzo ha parlato anche il presidente Aurelio De Laurentiis oltre all'allenatore Antonio Conte.

Giovanni Di Lorenzo vuole lasciare il Napoli. L'ha detto privatamente al direttore sportivo Giovanni Manna e all'allenatore Antonio Conte e la sua posizione è diventata pubblica tramite le parole del suo agente Mario Giuffredi. Ma, stando a quanto riferito da Tuttosport, il manager salentino sta provando a ricucire lo strappo, ritenendolo un tassello fondamentale per l'avvio della sua gestione.

Della situazione legata a Di Lorenzo ha parlato anche il presidente De Laurentiis: il presidente non lo ha detto esplicitamente, ma risulta sia pronto a migliorare ancora l'ingaggio del suo capitano - che aveva rinnovato appena un anno fa per cinque anni (2028) con opzione per un'ulteriore stagione (2029) - pur di non perderlo in vista della nuova stagione.