Tuttosport - Quando torna Fabian? Nel weekend si attende il tampone negativo

Fabian Ruiz è ancora positivo al Covid e attende il tampone classico del fine settimana sperando possa essere negativo per tornare in campo. Lo scrive il quotidiano Tuttosport. Il centrocampista spagnolo è fermo da diverse settimane e non vede l'ora di riunirsi ai compagni, ma il suo destino è legato al test, lo stesso che risultò positivo alla vigilia della gara con la Fiorentina e della finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus.