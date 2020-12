Tuttosport - Ritiro imposto da Gattuso, annunciato già nello spogliatoio post Lazio

E’ il momento di leccarsi le ferite per compattarsi e riflettere sulle due sconfitte in 4 giorni stando insieme. Inizia così l'analisi di Tuttosport sul momento del Napoli, con il quotidiano che chiarisce ulteriormente la decisione presa di andare in ritiro sin dalla giornata di lunedì.

"Volenti oppure nolenti, da ieri sera i calciatori del Napoli sono in ritiro, non per loro scelta e la scelta è motivata dalla pessima esibizione fornita domenica sera all’Olimpico. E’ stato lo stesso Gattuso ad imporlo e ad annunciarlo negli spogliatoi dello stadio capitolino: era su tutte le furie per la pessima prestazione, prima ancora del pesante ko formato dal solito Ciro Immobile".